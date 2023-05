Po trčenju v tovornjak pristal na strehi

Na avtocesti A28 sta danes zjutraj na meji z Venetom malo pred cestninsko postajo pri Cordignanu v smeri Conegliana trčila avtomobil in tovornjak, pri čemer se je avtomobil prevrnil. Na kraj sta prispela reševalno vozilo iz Sacileja in reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je na kraju oskrbelo eno osebo, ki je bila poškodovana. Z reševalnim helikopterjem so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so bili v pomoč reševalcem. Zavarovali so območje in odpravili posledice nesreče. Vzroke nesreče preiskujejo policisti.