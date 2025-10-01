Po triurnem delu rešili oslico, ki je obtičala v blatu

Gasilci iz Maniaga na Pordenonskem so sinoči ob 19.50 posredovali na gozdnatem območju v občini Barcis, sicer nedostopnem z vozili, kjer je oslica zaradi plazu zdrsnila približno deset metrov v globino in obtičala v blatu. Žival se ni mogla več premakniti. Uporabili so ročni vitel, s katerim so žival dvignili in postopno sprostili iz blata, pri čemer so si pomagali tudi z lopatami. Po skoraj treh urah dela so jo uspeli rešiti in so jo predali lastniku. Žival je bila izčrpana, toda nepoškodovana. Lastnik jo je pospremil v hlev. Posredovanje se je zaključilo okrog 23. ure.