Po Vipavski dolini poskusno zapeljal muzejski vinski vlak

Pred dnevi je med Novo Gorico in Ajdovščino prvič na poskusni vožnji zapeljal prav poseben vlak, imenovali so ga vinski vlak, ki bo po željah pobudnikov pisal zanimivo in inovativno turistično zgodbo, poročajo Primorske novice. Projekt si je zamislila ajdovska ekipa Winestronaut v okviru agencije Burjatik. Vlak, ki bo vozil med Novo Gorico in Ajdovščino, se bo ustavljal na vmesnih postajah, na njem pa bi gostil vinarje oz. bi ti gostili ljubitelje vina.

Ekipa je za projekt dobila podporo na razpisu za inovativne produkte, podporo je dodala Občina Ajdovščina. Po dolgih pogajanjih s Slovenskimi železnicami je agenciji Burjatik uspelo podpisati ekskluzivno pogodbo za prvi slovenski vinski vlak. Na poskusno vožnjo so že peljali skupino gostov, odziv kaže, da bi lahko postal uspešnica.

Vinski vlak naj bi uradno predstavili jeseni, redno naj bi začel voziti v prihodnjem letu. Potniki bodo na vlak, kjer jih bo čakal lokalni vinar, vstopali v Novi Gorici in se peljali do Ajdovščine. Tam si bodo potniki ogledali mesto, nato se bo vlak vrnil proti Novi Gorici, a z vmesnimi postanki v vinskih krajih.