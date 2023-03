Po vsem svetu protesti za pravice žensk

Dark Theme

Ženske so se danes po vsem svetu odpravile na ulice, da bi obeležile mednarodni dan žensk in branile svoje pravice, ki so vse bolj ogrožene. Na tisoče udeleženk in udeležencev je sodelovalo na shodih v Pakistanu, kljub prizadevanjem oblasti, da bi jih preprečile. Rabail Ahtar, učiteljica, ki je bila v Lahoreju ena od 2000 protestnikov, je dejala, da »zahteva varnost in zaščito, ki ženskam v tej državi in družbi nista zagotovljeni«.

Shod v Pakistanu (ANSA)

Velik del pakistanske družbe namreč deluje v skladu s strogim kodeksom »časti«, ki sistematizira zatiranje žensk pri izbiri zakonskega partnerja, reproduktivnih pravicah in pravici do izobrazbe. Zaradi domnevnega kršenja tega kodeksa moški v Pakistanu vsako leto ubijejo na stotine žensk. V prestolnici Islamabad, kjer se je danes ob mednarodnem dnevu zbralo več sto ljudi, pa je demonstracije ustavila policija s palicami in bodečo žico.

Shod v Pakistanu (ANSA)