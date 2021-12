Pobeglega voznika policisti ujeli v gozdu

Policisti so včeraj zvečer na hitri cesti Selo-Vogrsko, pri počivališču Šempas, ustavljali voznika osebnega avtomobila. Ta se na njihove znake ni odzival in je zapeljal s hitre ceste na izvozu Vogrsko in zatem s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo po regionalni cesti proti Dombravi, poročajo Primorske novice.

Med vožnjo je voznik storil več prekrškov cestnoprometnih predpisov, prav tako ni upošteval policistov Specializirane enote za nadzor državne meje, ki so ga prav tako med vožnjo ustavljali. Njegova pot se je končala v Volčji Dragi, kjer se je na gozdni poti, ki ni namenjena za cestni promet, z vozilom vkopal. Pobegli voznik je takoj zatem avtomobil zapustil in nato peš zbežal proti gozdu. A ni prišel daleč, saj so ga policisti naposled dohiteli. Zoper 34-letnika so uporabili prisilna sredstva, med postopkom se je nedostojno vedel tudi do policistov. V nadaljevanju je voznik odločno odklonil odrejen hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom drog, prav tako je odklonil strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Zoper 34-letnika bodo policisti podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče. 34-letnemu vozniku so policisti med postopkom zasegli tudi konopljo.