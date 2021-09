Pomurski policisti so v petek na pomurski avtocesti pri Turnišču malo po 9. uri itaijanskemu vozniku izmerili hitrost 214 km/h. Pobrali so mu devet kazenskih točk in naložili globo 1200 evrov, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Sicer so policisti v petek med poostrenim nadzorom cestnega prometa zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti ukrepali v 39 primerih.