Pod Toscem našli mrtva tudi ostala dva pohodnika

Pod Toscem v Julijskih Alpah so našli mrtva tudi druga dva hrvaška pohodnika trojice, ki jo je v nedeljo zasul plaz. Oba so s helikopterjem prepeljali v dolino. Tako je v izjavi za medije dejal vodja intervencije Miha Arh. Kot je pojasnil, je plaz planince odnesel v ozko snežno grapo v dolžini približno 350 metrov.

Pohodniki so bili del sedemčlanske odprave. V zahtevni reševalni akciji je v slabem vremenu sodelovalo več kot 60 reševalcev, ki jim gre prišteti še policiste gorske enote in helikopter Slovenske vojske. Na terenu sta danes tudi slovenski in hrvaški notranji minister Boštjan Poklukar in Davor Božinović.