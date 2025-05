Pod zahodno steno Visoke Ponce umrl moški na električnem kolesu

Na gozdni cesti, ki se na Trbiškem vzpenja do koče Zacchi pod zahodno steno Visoke Ponce, je danes okrog 14. ure moškega na električnem kolesu obšla huda slabost. Na kraj so se odpravili gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije, reševalci, gasilci in reševalni helikopter. Reševalci so moškega na kraju oživljali, toda ves njihov trud je bil žal zaman, ker se je njegovo srce ustavilo in mu ni bilo več pomoči. Zdravnik je lahko le potrdil njegovo smrt. Gre za 65-letnega avstrijskega državljana. Na pomoč na interventno telefonsko številko 112 je poklical drugi kolesar, ki je bil z njim v skupini in se je moral za klic v sili spustiti do nižje ležečega javnega lokala.