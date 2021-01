Podaljšanje pouka na daljavo: ocena tržaških ravnateljev

V tem težkem šolskem letu so se ravnatelji, profesorji in dijaki nedvomno naučili hitrega prilagajanja ministrskim, vladnim in deželnim smernicam, ki se iz dneva v dan spreminjajo. Odločitev deželne vlade Furlanije - Julijske krajine, da pouk na daljavo podaljša vsaj do 31. januarja, je kot strela z jasnega presenetila tudi tržaško šolsko okolje, potem ko je med božičnimi prazniki že nastal načrt za brezhibno upravljanje pouka v prisotnosti za polovico dijakov drugostopenjskih srednjih šol. Epidemiološko stanje, po mnenju deželne uprave, ni še primerno, da bi se dijaki in profesorji ponovno srečali v šolskih prostorih.

Kaj o tem menijo ravnatelj državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana Primož Strani, ravnateljica liceja Franceta Prešerna Loredana Guštin, ravnateljica liceja Antona Martina Slomška Eva Sancin in ravnateljica Tehniškega zavoda Žige Zoisa Maja Lapornik.