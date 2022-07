Pogrešanega na Matajurju našli živega

Pogrešanega planinca, 31-letnega Gianpaola Baggia, ki se preteklo soboto ni vrnil s plezanja po ferati Palma na Matajurju, so našli živega. Danes ga je opazil gasilski helikopter, ko je ponovno letel nad ferato Palma, planinec pa se je nahajal nekaj sto metrov od nje. Rešil ga je gasilski helikopter, s katerega je stopil sam, nakar so ga prepeljali v bolnišnico, da bi preverili njegovo zdravstveno stanje, potem ko je preživel sedem dni med gorami z malo hrane in vode.

Gasilci so ga opazili v žlebu, od koder se ni mogel rešiti sam. Ko so ga našli, je bil zelo dehidiran in je imel nekaj odrgnin zaradi padca.