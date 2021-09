Pogrešano pohodnico našli mrtvo

52-letno francosko pohodnico, ki so jo pogrešali od ponedeljka, ko se je pri Barcisu na Pordenonskem odpravila na goro Laura, so danes reševalci našli mrtvo. Isabelle Cécile Jurain, tako je ime ponesrečenki iz francoskega Avignona, je strmoglavila v globino kakih 30 metrov med sestopom po mestoma dokaj nevarni stezi z nekaj izpostavljenimi prehodi. Po padcu v skalni žleb je zdrsnila še do potoka, kjer je obtičala pod njegovim levim bregom. Reševalci so danes zjutraj med preletom s helikopterjem zagledali njeno telo v koritu. Stekla je reševalna akcija, pri kateri so sodelovali gorski reševalci, gasilci in reševalci finančne policije. Na kraju so bili tudi karabinjerji iz kraja Montereale Valcellina. Zdravnik, ki jo je dosegel, je lahko le potrdil njeno smrt, za pohodnico žal ni bilo več pomoči. Truplo so reševalci s helikopterjem prepeljali v dolino.