Gorski reševalci in reševalci finančne policije so sinoči okrog 18.30 posredovali nad krajem Lauco v Karniji, kjer se je na gozdni stezi poškodovala ženska. Pri padcu je utrpela močan zvin oz. domnevni zlom noge. Gre za 61-letno ukrajinsko državljanko, ki se je sprehajala v družbi svojcev. Reševalci so jo naložili na nosilo in jo prenesli do naselja, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo. Z njim so jo reševalci službe 118 prepeljali v tolmeško bolnišnico.