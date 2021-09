Pohodnica umrla v dolini Tramontina

Danes popoldne se je v kraju Tramonti di Sopra na stezi, ki pelje do jeza Cà Zul, smrtno ponesrečila 59-letna pohodnica iz Spresiana pri Trevisu. Ženska je izgubila ravnotežje in omahnila v 30 metrov globok prepad, pri čemer je bila na mestu mrtva. Z njo je bil sin, ki jo je v šoku hitro dohitel, da bi ji pomagal, nato pa je poiskal kraj, kjer bi lahko z mobilnikom poklical reševalce. Na prizorišče je priletel helikopter civilne zaščite in so prišli gorski reševalci iz Maniaga ter gasilci, ki pa nesrečni ženski niso mogli več pomagati.