Pohodnico , ki jo je obšla slabost, dosegli s štirikolesnikom quad

Gorski reševalci iz Plodna so včeraj n območju Plodna a z novim štirikolesnikom quad posredovali na gorski poti številka 138, ki od zavetišča Rododendro pelje k jezerom Olbe. Tam je 24-letno žensko iz Alpaga obšla slabost. Za dvema reševalcema na quodu je odpeljalo še terensko vozilo, na katerega so gorski reševalci naložili nosila. Žensko, ki je ob pomoči reševalcev uspela hoditi le nekaj minut, so z voziloma pospremili do zavetišča. Pričakalo jo je reševalno vozilo, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico.