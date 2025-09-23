Pojavljale se bodo krajevne nevihte z nalivi

Na vreme pri nas vpliva višinski ciklon, ki se trenutno zadržuje nad zahodnim Sredozemljem, v naši bližini je vremenska fronta. Dopoldne so se padavine, deloma nevihte, pojavljale zlasti ponekod v nižinskih predelih in v gorah, medtem ko je bilo ob morju povečini suho. Danes in jutri bo prevladovalo nestanovitno vreme. Ob začasnih obdobjih spremenljivosti se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, tudi močnejše z nalivi. Arso in civilna zaščita iz FJK sta zaradi neviht z nalivi in možnosti večjih količin padavin objavila rumeno opozorilo do jutri (srede) opolnoči.

V četrtek se bo vreme umirjalo in povečini delno razjasnilo, v petek bo spet več oblakov z občasnimi krajevnimi padavinami.

V soboto kaže na spremenljivo ali oblačno vreme, v nedeljo pa na postopno izboljšanje.

Od sobote bo zapihala šibka burja in bo začel pritekati bolj svež zrak. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija ali le rahlo višje, osvežile se bodo tudi noči.