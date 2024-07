Poletni rebalans FJK začel pot v deželnem svetu

1.348.550.000: toliko evrov znaša poletni rebalans proračuna dežele Furlanije - Julijske krajine za leto 2024 oz. za triletje 2024-2026, ki ga je že pred časom odobrila deželna vlada in je danes začel svojo pot sprejemanja v deželnem svetu. Dokument in njegove glavne postavke je dopoldne skupaj z višjimi uradniki deželne administracije članom prvega odbora, pristojnega za proračun, finance in načrtovanje, orisala odbornica za finance Barbara Zilli, popoldne pa rebalans obravnavajo svetniki drugega odbora deželnega sveta, pristojnega med drugim za kmetijstvo, industrijo, trgovino in turizem.

V okviru rebalansa je 164.637.000 evrov namenjenih proizvodnim dejavnostim in turizmu, dalje je 81.024.444 evrov namenjenih kmetijstvu, gozdarstvu in ribolovu, 68.942.838,28 evra varstvu okolja, energetiki in trajnostnemu razvoju, 186.005.000 evrov infrastrukturam in ozemlju, 44.104.003,12 evra civilni zaščiti, 40.138.809,97 evra kulturi in športu, sedem milijonov evrov delu, izobraževanju in družinskim politikam (gre za majhno vsoto, ker so glavnino postavke že namenili v okviru že sprejetega letnega proračuna za leto 2024, je opozorila odbornica), 169.000.000 evrov zdravstvu in sociali, 39.286.898 evrov lokalni samoupravi, varnosti in politikam priseljevanja, 14.700.000 evrov premoženju, splošnim in računalniškim službam ter 528.612.075,20 evra področju financ. Od tega bo kar 810,12 milijona evrov namenjenih investicijam, je opozorila odbornica: med temi so najpomembnejše postavke 107,5 milijona evrov investicij v zdravstvo, 104,52 milijona v obliki predujma za zagotovitev likvidnosti na različnih področjih, dalje 95 milijonov za povečanje kapitala avtocestne družbe Aldo Adriatico, 88,76 milijona evrov investicij v gospodarski razvoj in kompetitivnost, 77,26 milijona v prevoze in zagotovitev pravice do mobilnosti, 75,02 milijona v razvoj ob zaščiti ozemlja in okolja, 54,46 milijona v kmetijstvo in 50,53 milijona evrov investicij v projekte širšega obsega na področju lokalne samouprave. Po besedah odbornice poletni proračunski dokument nudi konkretne odgovore potrebam ozemlja, pri čemer se krepita zlasti postavki za zdravstvo in lokalno samoupravo. Tako bogat rebalans pa omogočajo pomembni ostanki iz prejšnjega proračuna, ki jih dežela še ni potrosila in znašajo dobrih 698 milijonov evrov, pa tudi naraščajoči davčni priliv, ki znaša 650 milijonov evrov, kar je marsikaterega svetnika opozicije pripravilo do tega, da se sprašuje, kako to, da tolikšna vsota denarja še ni bila porabljena oz. do stališča, da bi morali zmanjšati davčni pritisk vsaj za manj premožne družine.

O rebalansu bodo v posameznih odborih razpravljali v tem in prihodnjem tednu, do 22. julija je rok za vložitev popravkov, deželni svet pa bo o dokumentu odločal na plenarni seji, ki bo potekala od 23. do 25. julija, ko je predvideno tudi končno glasovanje. Omeniti velja, da je deželna vlada že konec junija izrazila namero, da v poletni rebalans proračuna vnese tudi določilo o prenosu lastništva Narodnega doma pri Sv. Ivanu v Trstu na slovenske organizacije, točneje na Fundacijo Narodni dom.