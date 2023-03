Policisti iščejo storilko drznih tatvin in pozivajo na previdnost

Koprski policisti so v zadnjem obdobju obravnavali več drznih tatvin v poslovnih prostorih, kot so denimo manjše trgovine, frizerski saloni ali trgovine z oblačili. Za zdaj še neznana ženska je s pretvezo menjave denarja ali z drugimi izgovori zamotila prodajalke ali stranke in jim ukradla torbice, denarnice ali gotovino iz predalov. Oškodovanci so policistom opisali storilko. Gre po njihovem pričevanju za žensko, staro med 30 in 40 let, srednje postave, temnejše polti, daljših črnih las, spetih v kito. Na glavi je nosila čepico s šiltom. Govori v slabi italijanščini. Na podlagi opisa so policisti sestavili fotorobot storilke, ki ga objavljamo.

Policisti zaposlene v manjših poslovnih prostorih, predvsem v mestnih središčih, kjer je običajno v trgovini le en zaposlen ter redke stranke, opozarjajo na previdnost in na samozaščitno ravnanje.

Vse, ki bo osebo prepoznali ali imeli kakršnekoli podatke o njej pa prosijo, da to sporočijo na 113, najbližji policijski postaji ali na anonimno telefonsko številko 080 1200.