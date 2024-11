»Policisti migrantov na vlaku iz Ljubljane niso diskriminirali«

Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije Miha Lobnik ni ugotovil rasne diskriminacije pri policijskih pregledih dveh skupin potnikov na dveh različnih vlakih iz Ljubljane proti Trstu v oktobru 2022. Tako je danes sporočil v uradnem dopisu. Kot je poročal Primorski dnevnik se je tedaj nekaterim porodil sum, da so slovenski policisti dokumente zahtevali na podlagi barve kože in narodnosti. Se pravi le od potnikov temnejše polti. Dogodek je oseba tudi prijavila.

Zagovornik je po dveh letih ugotovil, da so policisti nadzor opravili po prejetju telefonskih prijav, da sta na vlakih večji skupini migrantov, in so zato tam iskali zgolj osebe iz prijave. Policisti torej zanj niso opravljali naključnega nadzora potnikov in brez kakršnegakoli razloga zahtevali osebne dokumente le od tistih temnejše polti, ampak so za takšno ravnanje imeli objektivno utemeljitev. Zagovornik bi diskriminacijo potencialno lahko ugotovil, če policisti takšne utemeljitve ne bi imeli in bi naključno preverjali istovetnost izključno temnopoltih oseb, je pojasnil.