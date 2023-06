Policisti v lovu za nadlegovalcem trčili v avtobus z otroki

Koprski policisti so danes ob 13.18 posredovali ob Badaševici v Kopru, od koder so bili obveščeni, da moški lovi mlajše dekle. V nekaj minutah so izsledili nadlegovalca. Ugotovili so, da je 25-letni Ljubljančan pod vplivom psihoaktivnih snovi tekal za 13-letnico. Z njim so opravili razgovor in ga obravnavali za prekršek po zakonu o javnem redu in miru.

Ena od policijskih patrulj, ki je bila napotena na kraj, je s službenim vozilom trčila v robnik, pri čemer je avtomobil odbilo v levo na nasprotni pas, kjer je trčil v sprednji levi bok avtobusa, ki je prevažal otroke. Pri hitrem speljevanju iz parkirišča trgovine Lidl je voznika policijskega avtomobila, ki je imel vklopljene tudi modre luči, zaneslo. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan.