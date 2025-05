Politična kriza v FJK

V deželni vladi Furlanije-Julijske krajine je, kot smo poročali, izbruhnila politična kriza. Sedem odbornikov iz vrst Lige, liste Fedriga in stranke Naprej, Italija je namreč vrnilo pooblastila v roke predsednika Massimiliana Fedrige. Povod za krizo so bile zelo kritične besede ministra za deželna vprašanja Luce Cirianija, ki pripada Bratom Italije, v zvezi s pordenonsko bolnišnico, razburkano dogajanje pa marsikdo povezuje tudi z vprašanjem tretjega mandata za predsednike dežel, pa tudi z željo Bratov Italije, da bi si na severu države zagotovili vodenje katere od dežel. Zadeva je dobila tudi nacionalno razsežnost: na današnji seji italijanske vlade je tako prišlo do razkola, saj je vlada sklenila, da vloži pritožbo zoper pobudo avtonomne pokrajine Trento, kjer bi si želel ligaški predsednik Maurizio Fugatti zagotoviti še tretji mandat. Edini, ki so glasovali proti temu sklepu, so bili ministri iz vrst Lige, vsi ostali pa so bili za. To pomeni, da Melonijina vlada lahko podobno ravna tudi v slučaju, če bi se za tretji mandat potegoval Fedriga, ki mu trenutno teče drugi in po obstoječi zakonodaji tudi zadnji mandat na čelu deželne vlade. Tretji mandat za Ligo skupaj z diferencirano avtonomijo predstavlja osrednji projekt, do katerega pa so Melonijini Bratje Italije hladni, prav tako v Tajanijevi Naprej, Italija.

K rešitvi političnih nesoglasij v desni sredini ni prispevalo niti nedeljsko soočenje desnosredinskih koalicijskih partnerjev. Fedriga si je tako vzel 48 ur za premislek, v četrtek pa se bo po njegovih besedah v Rimu srečal s predsednico vlade Giorgio Meloni. Vsekakor predsednik deželne vlade baje ne izključuje nobene možnosti, niti odstopa. Ta poteza bi se mu lahko obrestovala in mu »odprla vrata« za še en mandat. Če namreč predsednik deželne vlade odstopi v teku prve polovice svojega mandata, to pomeni, da bi v FJK prišlo do predčasnih volitev, na katerih bi se Fedriga lahko spet potegoval za guvernerski položaj.

Predstavniki strank iz deželne opozicije so z različno mero ostrine ocenili politični pretres. Po eni strani večinski koaliciji očitajo neokusne igrice, za katerimi se skriva merjenje moči med Ligo in Brati Italije, drugače stvar povezujejo z željo Fedrige po tretjem mandatu, spet drugi pozivajo večino, naj se zresni in naj si raje zaviha rokave ter se spopade s perečimi vprašanji, ki tarejo FJK, začenši z zdravstvom. Nihče pa ne verjame, da bo politična kriza privedla do hujših posledic.