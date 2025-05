Politični potres v Istri

Na nedeljskih hrvaških upravnih volitvah je v Istrski županiji prišlo do velikega preobrata. Istrski demokratski zbor (IDZ), ki je poznan kot Istrska dieta, prvič po osamosvojitvi Hrvaške ne bo vodil narodnostno mešane dežele, ki se razprostira od reke Dragonje do Pulja. Njenemu predsedniškemu kandidatu Daliborju Pausu se namreč ni uspelo uvrstiti v drugi krog, v katerem se bosta pomerila socialdemokratka Sonja Radolović in dosedanji predsednik Boris Miletić. Ta je pred nekaj meseci zaradi notranjih sporov zapustil IDZ in se na volitvah predstavil kot neodvisni kandidat, kar se mu je očitno obrestovalo.

Na podpredsedniškem mestu županije, ki po statutu pripada italijanski skupnosti, je bila znova izvoljena Jessica Acquavita. Dobila je 2900 osebnih glasov, bila je edina kandidatka za to funkcijo. V narodno mešanih istrskih občinah imajo Italijani povsod pravico do podžupanskih mest, marsikje na obali in v notranjosti dežele pa so župani italijanske narodnosti.

IDZ ni uspelo ponovno »zavzeti« Pulja, kjer se bosta za županski stolček pomerila dosedanji župan Filip Zoričić in Peđa Grbin iz socialdemokratske stranke (SDP). Od večjih občin je IDZ izgubila svojo dosedanjo »trdnjavo« Labin, svojega župana pa ima znova v Vodnjanu.