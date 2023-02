»Pomagal Slovencem, ki so ga razočarali«

Ferruccio Saro sodi v starejšo generacijo politikov iz Furlanije - Julijske krajine in je še danes zelo vpliven. V svoji dolgi karieri je nekajkrat zamenjal »dres«, v srcu je ostal socialist, predvsem pa čistokrvni politik, ki obvlada vse vzvode deželne oblasti. Več kot pol stoletja političnega udejstvovanja je opisal v knjigi "Fare e disfare" (Narediti in uničiti), ki jo je napisal z novinarjem Albertom Terassom.

V knjigi, ki je izšla pri furlanski založbi Corvino Edizioni, Saro med drugim piše o vlogi furlanskega podjetnika Carla Melzija pri osamosvojitvi Slovenije. Nanaša se na ponesrečen čezmejni medijski projekt Primorski dnevnik-Republika, pri kateri je bil Melzi - s tedanjo vodilno garnituro SKGZ - direktno soudeležen skupaj z vidnimi italijanskimi in slovenskimi politiki, med katerimi Milan Kučan in Gianni De Michelis. Melzijeva vloga se menda ni omejila na sodelovanje dveh dnevnikov, temveč je segala tudi v gospodarske odnose med novo Slovenijo in FJK.

Predstavitve Sarove knjige v polno zasedenem avditoriju v Martignaccu se je udeležil tudi dolgoletni predsednik SKGZ Rudi Pavšič, ki je bil v času sodelovanja med Melzijem in slovenskimi politiki eden vodilnih Slovencev v italijanski socialistični stranki (PSI). »Saro je večkrat pomagal ne samo slovenskim socialistom, temveč tudi slovenski manjšini,« izpostavlja Pavšič, ki z avtorjem knjige prijateljuje že nekaj desetletij. »Precej nam je pomagal, v zameno za njegovo in pomoč stranke pa PSI med Slovenci ni nikoli žela pričakovane politične podpore, za kar je bil Saro večkrat razočaran,« dodaja Pavšič.