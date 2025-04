Videmski gorski reševalci so moraj včeraj poseči na Malem Karmanu, med Terskimi dolinami in Guminom. Tam je okoli poldne pri koči Pischiutti skušal vzleteti 31-letni jadralni padalec iz okolice Vidma, ki je padel in se poškodoval med poskusom vzleta. Gorski reševalci in deželni reševalni helikopter so mu priskočili na pomoč ter ga odvedli v bolnišnico. Zaenkrat ni podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju.