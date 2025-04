Ponoči in dopoldne največ dežja padlo v Benečiji

Ponoči in dopoldne so bile padavine v FJK povečini močne do obilne. Največ dežja je do 12. ure meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Špetru, in sicer nekaj več kot 64 litrov na kvadratni meter. Na Goriškem je povečini padlo od 40 do 60 litrov na kvadratni meter, kakih deset litrov manj na Kraški planoti, ob morju pa od 10 do 20 litrov na kvadratni meter. Glavnina padavin je bila zaradi okrepljenega jugovzhodnega vetra v severnejših predelih dežele. Na Tržaškem je jugo pihal s sunki do okrog 50 kilometrov na uro in postopno slabi.

V prihodnjih urah bo povečini še oblačno s padavinami, ki bodo proti večeru ali zvečer postopno slabele in v prvem delu noči povečini ponehale.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.

V četrtek in petek bo še prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami.