Opolnoči se bo ob nespremenjenih trošarinah liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest pocenil za 1,5 centa na 1,535 evra, liter dizelskega goriva pa za 3,3 centa na 1,586 evra za liter. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 3,4 centa na 1,184 evra za liter. Nove cene bodo veljale do vključno 24. februarja, je danes objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.