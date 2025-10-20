VREME
Ponedeljek, 20 oktober 2025
Vrh sredozemskih držav EU

Portorož za en dan središče Sredozemlja

Portorož je danes pod posebnim varnostnim režimom, saj gosti vrh držav članic MED9

Spletno uredništvo |
Portorož |
20. okt. 2025 | 10:45
    Portorož za en dan središče Sredozemlja
    Portorož je danes pod posebnim varnostnim režimom, saj gosti vrh držav članic MED9 (JAN KLOKOČOVNIK/PRIMORSKE NOVICE)
Območje pred Hotelom Kempinski v Portorožu je delno zaprto za promet, na vsakem koraku so prisotne policijske enote, ki skrbijo za varnost in nemoten potek dogodka, poročajo Primorske novice.

Mesto je na videz spremenjeno, številni varnostni ukrepi dajejo vtis skoraj vojaške pripravljenosti.

Srečanje voditeljev držav Sredozemlja oz. vrh držav članic MED9 bo Portorož za en dan postavilo v središče mednarodne pozornosti.

Kot smo poročali, predsednice italijanske vlade Giorgie Meloni na današnjem vrhu ne bo, italijo bo na srečanju zastopal zunanji minister Antonio Tajani.

