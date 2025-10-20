Portorož za en dan središče Sredozemlja

Območje pred Hotelom Kempinski v Portorožu je delno zaprto za promet, na vsakem koraku so prisotne policijske enote, ki skrbijo za varnost in nemoten potek dogodka, poročajo Primorske novice.

Mesto je na videz spremenjeno, številni varnostni ukrepi dajejo vtis skoraj vojaške pripravljenosti.

Srečanje voditeljev držav Sredozemlja oz. vrh držav članic MED9 bo Portorož za en dan postavilo v središče mednarodne pozornosti.

Kot smo poročali, predsednice italijanske vlade Giorgie Meloni na današnjem vrhu ne bo, italijo bo na srečanju zastopal zunanji minister Antonio Tajani.