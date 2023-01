Poškodovan mladi smučar

Medtem ko je eden od reševalnih helikopterjev poletel na Višarje, kjer so oživljali moškega, ki ga je obšla huda slabost, je drugi reševalni helikopter deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores danes posredoval na območju koče Gilberti Na Žlebeh, kjer se je poškodoval mladi smučar. Med smučanjem je padel in se huje ranil. Reševalci ob smučarskih progah so poklicali na interventno telefonsko številko 112, od koder so operaterji sprožili reševalni postopek s helikopterjem. Mladega smučarja so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.