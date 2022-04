Poškodovan turni smučar

Turni smučar iz Vidma se je včeraj poškodoval med spustom s sedla Vršič na Kaninu. Padel je v bližini koče Gilberti in si močno zvil nogo ter utrpel domnevni zlom. Drugi turni smučarji, ki so bili z njim v skupini, so poklicali na pomoč. Prvi so mu pomagali policisti s smučarskih prog, ki so bili v koči. Na kraj so nato prispeli reševalci gorske reševalne službe in finančne policije, priletel je tudi reševalni helikopter. Zdravnik in bolničar so mu nudili potrebno oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.