Naj se za institucionalne sobane »spolirani« fašisti tretjega tisočletja še toliko trudijo, a ne pomaga: do uhajanj črnega duha največje italijanske koalicijske stranke, Bratov Italije, prihaja s skoraj periodično točnostjo. Tokrat je črna duša Melonijine stranke butnila na dan ob 50. obletnici pokola na vlaku Italicus, enega izmed najhujših atentatov v času svinčenih let. Poslanec Bratov Italije Federico Mollicone se je izkazal s klavrnimi izjavami ob nedeljski obletnici atentata na vlaku, ki je iz Rima peljal proti Münchnu, ko je v predoru pod Apenini na njem eksplodirala bomba.

Za atentat je prevzela odgovornost neofašistična subverzivna organizacija Ordine Nero, o neofašističnem predznaku atentata govorijo tudi razsodbe, čeprav obsojenih ni bilo. A vse to ne prepriča Molliconeja, predsednika poslanskega odbora za kulturo, ki je v intervjuju za dnevnik La Stampa dejal, da ne verjame v zaključke preiskovalcev, češ da gre za »jasno politično zaroto proti desnici«, in namigoval na to, da naj bi za atentat bili krivi Palestinci.

V to, da je bil eksplozija na vlaku Italicus neofašistični atentat, ne dvomi predsednik republike Sergio Mattarella, ki je bil v poslanici jasen.

