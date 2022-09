Posodobljena cepiva proti covidu-19 ta teden v Sloveniji

Slovenija bo v tem tednu dobila dobrih 370.000 odmerkov cepiv, ki so prilagojena prvotni različici novega koronavirusa in različici omikron BA.1, ki v Sloveniji sicer ni več prevladujoča. Slovenija lahko v septembru skupaj računa na od 500.000 do 700.000 odmerkov prilagojenih cepiv, so STA sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po navedbah NIJZ v Slovenijo v tem tednu prihaja dobrih 70.000 odmerkov prilagojenih cepiv proti covidu-19 proizvajalca Moderna in nekaj več kot 300.000 odmerkov prilagojenih cepiv proizvajalca Pfizer.

Prve odmerke cepiv bodo izvajalcem cepljenja predvidoma dostavili v prihodnjem tednu. Proizvajalci morajo ob dobavi in pred nadaljnjo distribucijo cepiv namreč predložiti tudi vso ustrezno in pravilno dokumentacijo.

V veljavi sicer za zdaj ostajajo obstoječa priporočila za cepljenje proti covidu-19 posvetovalne skupina za cepljenje pri NIJZ. Ta cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 posebej priporoča ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov starejših in starejšim od 80 let, priporoča pa vsem starejšim od 60 let. Na lastno željo se lahko z drugim poživitvenim odmerkom cepijo tudi vsi posamezniki, starejši od 18 let.

Prilagojeni cepivi podjetij Moderne in Pfizer je prejšnji petek odobrila Evropska komisija, potem ko jih je pred tem odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema).