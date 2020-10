Pot miru najboljši evropski projekt leta

Evropski projekt Pot miru, ki od Alp do Jadrana povezuje območja in ljudi ter bogato in kulturno naravno dediščino vzdolž nekdanje soške fronte, je zmagovalka tekmovanja Interreg Project Slam 2020 za najboljšo projektno idejo.

Filmi so šli skozi presojo širše javnosti, ki je zanje lahko glasovala z všečki prek Facebooka, nazadnje pa so pripravili še predstavitev projekta, ki je lahko bila v obliki ted talka ali nastopa oz. performansa. Pri Poti miru so se odločili za slednjo možnost. Trije nastopajoči so preko spleta skozi igro predstavili poslanstvo in vizijo Walk of Peace ideje Poti miru. Zagotovili so si 163 glasov od 400 in tako postali zmagovalci.

Pot miru gradi svojo idejo na temelju tragiče zgodbe 1. svetovne vojne, ki pa je skupna vsej Evropi (in svetu), in danes povezuje. Srž projekta je ohranjanje in raziskovanje dediščne in spomina, razvoj kulturnega turizma ter širjenje vrednote miru, prijateljstva in sodelovanja med narodi sedaj in za prihodnje rodove.