Potniki v tranzitu čez mejo tudi brez pogoja PCT, dnevni migranti pa ne

V Sloveniji se bo s četrtkom, 15. julija, začel uporabljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. Po novem bodo morali potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT). Med izjemami so mlajši od 15 let in dvolastniki, vlada pa je danes na seznam izjem dodala tudi tranzitne potnike in mednarodni transport. Med izjemami pa ni več dnevnih migrantov.

Tudi dnevni migranti morajo torej izpolnjevati pogoje PCT. Če se testirajo, PCR test ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa od 48 ur, kar pomeni, da se morajo testirati od dvakrat do trikrat tedensko. Prebolevniki lahko prečkajo mejo, s tem da predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar ni starejši od šest mesece, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Kdor pa ima potrdilo o cepljenju, mora upoštevati različne termine, ki jih slovenska vlada postavlja pri različnih cepivih. Kdor se je cepil s cepivom družb Pfizer in BioNTech, lahko vstopi v Slovenijo, potem ko je poteklo najmanj 7 dni od drugega odmerka, medtem ko morajo cepljeni s cepivom družbe Moderna počakati najmanj 14 dni od drugega odmerka. Kdor se je cepil s cepivom Vaxzevria družbe AstraZeneca, lahko vstopi v Slovenijo najmanj 21 dni po prvem odmerku. Kdor je prejel cepivo družbe Johnson & Johnson, pa lahko vstopi, potem ko je poteklo najmanj 14 dni od edinega odmerka. V Slovenijo lahko vstopijo tudi tisti, ki imajo potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR cepljeni z enim odmerkom cepiva, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Pristojni organi bodo za ustreznost pogojev PCT upoštevali tudi evropsko digitalno covidno potrdilo ter tovrstna potrdila tretjih držav, ki pa morajo imeti enake podatke kot evropsko potrdilo in biti izdana v angleščini.