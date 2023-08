»To nedeljo?« se je Ivana Suhadolc na vrtu lične openske hiše pozanimala, kdaj bo objavljen intervju. »Ravno na moj rojstni dan.« Naključje, kot jih je pri njej mnogo. Iz njih se je razpletlo življenje, v katerem se je zvrstilo več mest. Tudi nekaj psov. Ta, ki je spremljal pogovor, se kot prejšnji trije imenuje Rex.

Kaj se zgodi novinarju, ko se upokoji – še čuti potrebo po informacijah ali se od njih želi odklopiti?

Potrebujem informacije, so del mojega vsakdana. Berem dva italijanska dnevnika, Primorski dnevnik, gledam poročila ... Se pa ta potreba krči, zato pridejo večeri, ko še nisem prebrala dnevnikov. Takrat pohitim, ker še zmeraj čutim to dolžnost.

Kot nekdanja TV novinarka katerim poročilom zaupate?

Gledam poročila RAI. Največkrat TG3. Pogledam tudi italijanski in slovenski deželni dnevnik ter naslove slovenske TV. Ko pa gledam TG1, večkrat preklopim na Mentano. Pristranskost včasih prav moti.

Ste vpliv politike občutili tudi vi, ko ste delali v Rimu?

Nikoli, saj sem imela srečo, da sem delala za Rai News, ko so ga šele vzpostavili. Politični vpliv se je poznal na karieri nekaterih. Samo politika ustvari kariero.

Namigov, kako morate poročati, niste dobivali?

Sem jih, ko sem še bila v Benetkah in smo delali t. i. »marchette«.

To bi bili prispevki s prikrito reklamo?

Poslali so me, na primer, v Riviero del Brenta, kjer izdelujejo najdražje čevlje za velike modne hiše. Vztrajali so, naj v prispevek vključim katalog o čevljih. Zakaj bi ga, ko pa imam prave čevlje pred sabo? No, ugotovila sem, da je bila žena tistega, ki me je zadolžil za prispevek, odgovorna za odnose z javnostmi ... Napisala sem pismo, ki je imelo posledice. Takrat smo se novinarji lahko še branili.

Koliko let ste delali v Benetkah in koliko v Rimu?

Približno deset let v Benetkah in prav toliko v Rimu.

Kje je bilo lepše živeti?

V Benetkah, čeprav je tudi Rim izredno lep. Velik privilegij sem imela, ker sem živela v mestih, ki sta med najlepšimi na svetu. Benetke so po meri človeka, povsod greš peš, v Rimu pa je obupno, če si odvisen od avta. Jaz sem k sreči živela v centru.

Ste iz Benetk v Rim šli prav zaradi zagona programa Rai News?

Potrebovali so sto novinarjev in jaz sem hotela spoznati center novinarskega življenja. Bilo je zanimivo. Bili smo prvi, ki smo delali z digitalno tehniko. Sami smo zmontirali prispevke, sami smo vnašali podnapise, kar je bilo zame grozno. Tehnologijo sovražim. Pameten telefon sem si kupila šele decembra lani.