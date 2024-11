Danes (sreda) so se tla stresla na Reki. Evropsko-mediteranski seizmološki center EMSC je ob 11.03 nameril potres magnitude 3,4 pet kilometrov od Reke. Potresni sunek, ki so ga čutili prebivalci širše okolice, je na Reki povzročil preplah, poroča časopis La voce del popolo. Prestrašeni prebivalci so stekli na ulice. Ob tresenju tal so nekateri zaslišali tudi močan pok oz. grmenje pod zemeljsko površino. Potres je bil kar izrazit toda na srečo kratek.