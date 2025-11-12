VREME
Povečala se je zračna onesnaženost

Vrednosti prašnih delcev PM 10 ponekod v FJK že presegajo opozorilne meje

Darko Bradassi |
FJK |
12. nov. 2025 | 16:25
    Pogled na zamegljeni Trst ob 16.15 (SPLETNA KAMERA RADIO PUNTO ZERO)
Ob veliki stanovitnosti ozračja in stagnaciji vlažnega in hladnejšega zraka v nižjih slojih se je ponekod v FJK povečala zračna onesnaženost in presegla opozorilne meje. Ob toplejšem višinskem zraku in hladnejšem prizemnem se je namreč zmanjšala razpršitev izpustov. Ob vlagi v prizemlju stagnirajo tudi umazani prašni delci. Predvidoma se bo v prihodnjih dneh zračna onesnaženost še stopnjevala.

Najvišjo koncentracijo prašnih delcev PM 10 v FJK je agencija za okolje Arpa ob 14. uri namerila v Fiumicellu, in sicer 68 µg/m³, v Trstu v Ulici Carpineto pa 51 µg/m³. Obe presegata opozorilno vrednost 50 µg/m³.

