Povečala se je zračna onesnaženost

Ob veliki stanovitnosti ozračja in stagnaciji vlažnega in hladnejšega zraka v nižjih slojih se je ponekod v FJK povečala zračna onesnaženost in presegla opozorilne meje. Ob toplejšem višinskem zraku in hladnejšem prizemnem se je namreč zmanjšala razpršitev izpustov. Ob vlagi v prizemlju stagnirajo tudi umazani prašni delci. Predvidoma se bo v prihodnjih dneh zračna onesnaženost še stopnjevala.

Najvišjo koncentracijo prašnih delcev PM 10 v FJK je agencija za okolje Arpa ob 14. uri namerila v Fiumicellu, in sicer 68 µg/m³, v Trstu v Ulici Carpineto pa 51 µg/m³. Obe presegata opozorilno vrednost 50 µg/m³.