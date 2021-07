»Poveljnik Raba ne zasluži spoštovanja«

V bližini Barija stoji največje vojaško pokopališče v Italiji, ki hrani posmrtne ostanke več kot 75 tisoč italijanskih vojakov, od katerih jih je 45 tisoč brez imena. Vojaki so v drugi svetovni vojni padli v nekdanji Jugoslaviji, Albaniji Grčiji in v Afriki, pokopališče so uradno odprli leta 1967. »V časopisnih člankih in reportažah o gradnji pokopališča, da ne govorimo o izjavah in govorih predstavnikov oblasti, nisem niti enkrat slišal besede fašizem in razlog zakaj so ti vojaki padli daleč od doma«, pravi zgodovinar Andrea Giuseppini, ki je o pokopališču objavil obširno študijo.