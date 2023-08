Pozabil, kje je parkiral svoj avtomobil

V soboto okoli 10. ure se je na koprski policijski postaji zglasil državljan Italije in policistom povedal, da ne najde svojega osebnega avtomobila opel mokka, bele barve z registrsko tablico FP083KM.

V petek zjutraj se je namreč pripeljal iz Italije in okoli 11. ure avto parkiral pri neki avtobusni postaji, sporočajo s koprske policijske uprave. Zatem je vzel kolo in se ves dan vozil po slovenski obali (vmes je tudi prespal v naravi), nato pa pozabil, kje je parkiral. Če kdo opazi opisano vozilo, policisti prosijo, da jim to sporočijo na številko 113.