Trije mladi Križani od doma do vrha Triglava

Trem mladim Križanom je pred kratkim uspel svojevrsten podvig. Z rodnega Križa so se v petih dneh (od 28. julija do 1. avgusta) povzpeli na vrh Triglava. V tem času so 21-letni Gregor Sosič ter 19-letna Raul Herak in Ruben Zacchigna premagali več kot 5100 metrov višinske razlike in prehodili okrog 130 kilometrov.

Pot so si mladi pohodniki s pomočjo aplikacij organizirali sami. »Pripravili smo jo tako, da smo morali v prvih dveh dneh premagati čim manj višinske razlike in da smo imeli po poti čim več vode, tako da nam ni bilo treba nositi preveč teže v nahrbtnikih. Prva dva dneva smo tudi prespali blizu naselij, da smo si lahko kosilo in večerjo kupili tam in ni bilo treba, da jih nosimo s sabo, prenočili pa smo v šotorih,« je za Primorski dnevnik pojasnil Gregor Sosič. Zaradi vročine pa so si pot organizirali tako, da so imeli običajno premor ob najbolj sončnih urah.

Kako to, pa da so se sploh lotili takega podviga? »Prijatelj je v Primorskem dnevniku videl članek o tem, da so Prosečani šli peš na Triglav pred 50 leti in to poslal v skupino. Takrat smo si rekli, da bomo tudi mi naredili ta podvig,« je pojasnil Sosič.