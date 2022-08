Požar na območju Socerba še ni dokončno pogašen

Požar, ki se je razplamtel v noči na torek, 9. avgusta, na območju Socerba, še ni dokončno pogašen, sporočajo policisti iz Kopra. Kljub pomoči letala in dveh helikopterjev Slovenske vojske ter dveh policijskih helikopterjev, pa še dveh helikopterjev in dveh kanaderjev italijanskih zračnih sil, zaradi vročine, suše in vetra je aktivnih še nekaj požarišč. Včeraj je požar gasilo približno 150 gasilcev, policisti so sodelovali v štabu ter varovali ceste in celotno območje ob požarišču. Še vedno so zaprte nekatere lokalne ceste, hkrati pa je danes zaradi prevoza na požarišče obremenjena cesta od Kozine do Ospa. Voznike pozivajo, naj vozijo previdno.

V zvezi s požarom so se slovenski policisti za izmenjavo informacij povezali z italijanskimi kolegi in lokalno skupnostjo, vključno s karabinjerji in županom občine Dolina, so sporočili. Usklajujejo se tudi glede gašenja in zapiranja lokalnih cest (trenutno sta še vedno zaprti povezavi Kastelec – Dolina in Gabrovica – Osp).