»Pozivi k treznosti za slovesnosti ob 25. aprilu so odvečni«

Zgrešene, nesmiselne, pleonastične. Tako sta predstavnik državnega vodstva Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI-VZPI) Patrik Zulian in predsednik Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič Renato Kneipp komentirala besede ministra za civilno zaščito Nella Musumecija. Ta je po torkovi seji vlade, na kateri je ekipa premierke Giorgia Meloni sprejela sklep o petdnevnem žalovanju zaradi smrti papeža Frančiška, dejal, da so jutri, ob dnevu osvoboditve, »vse slovesnosti dovoljene z upoštevanjem konteksta in torej s treznostjo, ki jo narekujejo okoliščine«. Vabilo k temu, naj se javni dogodki v času žalovanja za preminulim šefom katoliške cerkve odvijajo na »trezen in okoliščini primeren način«, je zapisano tudi v vladnem sporočilu za javnost.

Izbira petdnevnega žalovanja, ki bo trajalo do sobote in bo zato sovpadalo tudi z 80. obletnico osvoboditve izpod nacifašizma, je pri marsikom vzbudila vprašanje, če je šlo za namerno potezo, s katero je najbolj desna vlada v italijanski povojni zgodovini, v kateri sedi precej več takih, ki se jim toži po fašizmu – to kažejo njihove politične poti in tudi izbire, ki jih vsak dan sprejemajo – kot onih, ki v antifašizmu vidijo temelj demokratične Republike Italije, skušala tako ali drugače zasenčiti ali omejiti dan osvoboditve.

Svoboda izražanja mnenj, tudi nasprotovanja, sta tako kot mirno zbiranje ustavno zaščitena pravici, je opozoril predsednik TPPZ Renato Kneipp. »Če minister za slovesnosti ob prazniku osvoboditve reče, da so ‘dovoljene’, se v izbiri besede skriva tudi podton, da bi te lahko bile nedovoljene, torej prepovedane, kar je zelo hudo in nakazuje razmišljanje, kakršno je veljalo pred stoletjem,« je komentiral. Kneipp poleg tega meni, da so pozivi k treznosti, zmernosti, umerjenosti – take prevode za sobrietà nudi Šlenčev italijansko-slovenski slovar – odvečni.