Pozor na zgoščen avtocestni promet

Zaradi jutrišnjega začetka sezonskih razprodaj in koncerta pevca Lazze v Lignanu, kjer bo v nedeljo nastopila tudi letalska akrobatska skupina Frecce Tricolori, se na avtocestah v Furlaniji - Julijski krajini in Venetu, ki jih upravlja družba Autostrade Alto Adriatico, pričakuje povečan promet. To zlasti jutri, kjer na obvoznici v Mestrah in na avtocesti A4 proti Trstu pričakujejo prehod več kot 180.000 vozil. Pri cestninskih postajah pri Latisani, kraju San Donà di Piave in Palmanovi pričakujejo prehod 65.000 odnosno več kot 40.000 oz. skoraj 30.000 vozil.

Podobne številke pričakujejo tudi v nedeljo, čeprav računajo na bolj razpršen promet in prepoved vožnje težkih vozil. Vsekakor bodo možne vrste in zastoji pri odcepih, ki vodijo proti morskim letoviščem. Na zadnjo nedeljo v juniju so tudi zabeležili za štiri odstotke več prometa v primerjavi z zadnjo junijsko nedeljo v letu 2024 s prehodom 179.000 vozil proti lanskim 171.000.

Družba Autostrade Alto Adriatico je zato poskrbela za okrepitve oz. dodatnih 300 operaterjev in tehnikov, ki bodo na delu danes in jutri. Težka vozila ne bodo smela voziti jutri med 8. in 16. uro ter v nedeljo med 7. in 22. uro. Vse informacije bodo na voljo na spletnih straneh www.infoviaggiando.it, www.autostradealtoadriatico.it, na zadevnih aplikacijah oz. družbenih omrežjih whatsapp in telegram ter na brezplačni številki 800 996099.