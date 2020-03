On ni ostal doma. Varnostni organi so med 15. in 21. marcem kar šestkrat zasačili v Vidmu devetnajstletnika (z bivališčem v neki drugi pokrajini FJK), ki je vsakič kršil uredbo italijanske vlade. Zalotili so ga v središču mesta, kamor se je odpravljal, da bi se družil s prijatelji. Nazadnje so ga ustavili v soboto popoldan v Ulici Leopardi. Mladeniča so ovadili, kvestor pa mu je za obdobje enega leta prepovedal vstop v Občino Videm.