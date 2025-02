Pravljične Višarje s snegom, meglo in nastajajočim ivjem

V FJK danes povečini prevladuje sončno vreme, izjema so Višarje, kamor od severovzhoda priteka zelo vlažen zrak. Tam je nastala megla, ki ob snegu in občasnih bledih sončnih žarkih povečuje idilo. Na Višarjah se je ves dan temperatura zadrževala globoko pod ničlo. Ob 16. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila -6,4 stopinje Celzija, kar pomeni, da nastaja ivje. Vodna para se namreč spremeni v kristalčke ledu, kar bo opaziti zlasti na objektih in predmetih, morda pa tudi na snežni odeji.

Drugod so bile dnevne temperature že višje od včerajšnjih, noč pa je bila še mrzla.

Jutri in v petek bo še prevladovalo sončno vreme, noči bodo mrzle, čez dan pa bo vse topleje. Burja bo oslabela in ponehala.

V soboto in nedeljo bo ob nastajanju temperaturnega obrata v nižinah postopno več vlage in oblakov.