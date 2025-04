Praznična številka Primorskega dnevnika

Velikonočna številka Primorskega dnevnika bo posebno bogata. V njem boste lahko poleg običajnih nedeljskih vsebin med drugim prebrali obsežno poročilo Brede Pahor o razstavi del slovenskih umetnikov iz obdobja 1848-1918 v dunajskem muzeju Spodnji Belvedere ter vabilo na pot Marte Ivašič po poteh Primoža Trubarja v Trstu in Gorici. Na voljo bosta še daljša intervjuja s poznavalcem manjšinske medijske krajine Nedom Thomasom o razvoju manjšinske politike v zadnjih desetletjih, povezovanju med različnimi manjšinami in njihovimi organizacijami ter z docentom za socialno psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Žanom Lepom o državljanskem delovanju in udejstvovanju, politiki, denarju in zdravju, ki lahko pomagajo razumeti kompleksne procese v sodobni družbi. Ljubitelje kulinarike bo prav gotovo zanimala velikonočna mizica, ki jo je pripravil Toni Gomišček, za kratek čas in dobro voljo pa bo na razpolago tudi velikonočna slikovna križanka.

V torek, 22. aprila, Primorski dnevnik ne bo izšel, saj v nasprotju z redno prakso na velikonočni ponedeljek, 21. januarja, kolektiv časopisa ne bo delal. Aktivno bo le spletno dežurstvo.

Podobno kot se je pripetilo že 1. januarja, se je sindikalni odbor novinark in novinarjev Primorskega dnevnika za ta korak odločil zaradi finančnega stanja dnevnika, potem ko je pristojni v deželni vladi potrdil znižanje dotacije, ki jo časopis prejema iz zaščitnega zakona.

Za zaščito delovnih mest mlajših kolegov, zaposlenih s pogodbami za določen čas, in za uresničitev razvojnih investicij časopisa smo novinarke in novinarji izbrali čim manj boleč način, ki bi zagotovil privarčevanje nekaj sredstev. Odpovedali smo se torej že drugemu prazniku, ki za nas običajno ni dela prost dan.

Sindikalni odbor novinark in novinarjev Primorskega dnevnika