Praznični konec tedna z ugodnim vremenom

Nad Sredozemljem nastaja manjši višinski greben toplejšega in bolj suhega zraka, ki nam bo v prihodnjih dneh zagotovil večjo vremensko stanovitnost. Naši kraji bodo še danes in jutri pod občasnim vplivom nekoliko bolj vlažnega zraka in južnih tokov, ki bodo zlasti v gorah destabilizirali ozračje, drugod pa povzročali občasno spremenljivost. V nedeljo in ponedeljek se bo proti nam v višinah od vzhoda širil toplejši in bolj suh višinski zrak, ki bo prinesel stanovitno in povečini precej sončno vremensko sliko ter prijetne temperature. V torek se bo predvidoma še nadaljevalo suho vreme, medtem ko od srede kaže na postopno poslabšanje vremena.

Danes in jutri bo povečini delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in krajevnimi plohami. Najvišje dnevne temperature bodo jutri zlasti na Goriškem do okrog 20 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja manj.

Na velikonočno nedeljo bo povečini precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo še za stopinjo Celzija ali dve višje kot v soboto.

Tudi na velikonočni ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme in bo še rahlo topleje.