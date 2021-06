Prebolevniki in cepljeni prosto v Italijo, karantena za potnike z Otoka

Potniki, ki bodo v Italijo prišli iz EU, ZDA, Kanade in Japonske, ne bodo več potrebovali negativnega testa, če so cepljeni ali so v zadnjih šestih mesecih preboleli covid-19. Minister za zdravje Roberto Speranza je namreč podpisal novo odredbo, ki bo dovoljevala vstop v državo vsem, ki bodo izpolnjevali pogoje PCT (preboleli, cepljeni, testirani), ki jih predvideva covidno zeleno potrdilo. Cepljeni in prebolevniki bodo torej po novem lahko prosto prehajali italijansko-slovensko mejo brez nikakršnih »60-kilometrskih« omejitev.

KARANTENA ZA POTNIKE IZ VELIKE BRITANIJE

Ob sprostitvi pa je Speranza tudi poskrbel za omejitveni ukrep. Potniki, ki bodo od ponedeljka, 21. junija, vstopili v Italijo iz Velike Britanije, bodo morali po prihodu prestati petdnevno karanteno in nato opraviti test na novi koronavirus. Z novo odredbo želi minister upočasniti širjenja delta različice koronavirusa, ki se je sprva razvila v Indiji, v zadnjih tednih pa je povzročila porast števila novih okužb na Otoku. Zaradi tega seva je Speranza podaljšal prepoved vstopa za potnike, ki prihajajo iz Indije, Bangladeša in s Šrilanke.