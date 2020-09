Pred 50 leti je umrl Jimi Hendrix, ki sodi, kljub kratki karieri, med zimzelene glasbene legende. Njegove pesmi Hey Joe, Foxy Lady in Voodoo Child, ki jih je v 60. letih minulega stole posnel s skupino Jimi Hendrix Experience, so ostale v zgodovini rock glasbe. Umrl je na današnji dan v nepojasnjenih okoliščinah, star 27 let.

Hendrix se je rodil leta 1942 v Seattlu. Kitaro je začel igrati pri petnajstih, sodeloval je z več ameriškimi zasedbami, pridružil se je med drugim tudi slavnemu Little Richardu. Leta 1966 se je preselil v Veliko Britanijo, kjer je sestavil zasedbo Jimi Hendrix Experience in z njo v nekaj mesecih zasedel glasbene lestvice s skladbami Hey Joe, Purple Haze in The Wind Cries Mary. Nastopil je na več festivalih, med drugim tudi na Woodstocku leta 1969 in otoku Wight leta 1970.

Hendrix, ki so ga ves čas spremljale težave z mamili, je umrl po neki zabavi v nepojasnjenih okoliščinah. Star je bil 27 let, zaradi česar ga uvrščajo v klub 27, na seznam priljubljenih glasbenikov in umetnikov, ki so sloveli po tveganem načinu življenja in so umrli pri tej starosti. H klubu prištevajo tudi Briana Jonesa, Janis Joplin, Jima Morrisona, Roberta Johnsona, Kurta Cobaina in Amy Winehouse.