Koprski policisti so včeraj v Ankaranu, pred eno od tamkajšnjih hiš, izsledili skuter, ki so ga v soboto ukradli v Italiji. Na njem je vgrajena GPS naprava. Koprske policiste so o tatvini obvestili italijanski varnostni organi. Skuter so zasegli, sledi intenzivno zbiranje obvestil.