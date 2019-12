Predbožično reševanje mladih turnih smučarjev (video)

Deželni gorski reševalci so na predvečer božiča uspešno rešila dva mlada turna smučarja Na Žlebeh (Sella Nevea). Sedemindvajsetletni R.D.B. iz kraja San Giorgio della Richinvelda in šestindvajsetletni A.D.V. iz Polceniga sta poklicala na pomoč v torek, 24. decembra, okoli 17.15 – torej po sončnem zahodu –, potem ko se jima zaradi okvare na smučki in poledenele podlage pri približno 1900 metrih nadmorske višine ni uspelo spustiti v nižino. Tedaj se je na kraj odpravila ekipa zelo dobro pripravljenih gorskih reševalcev in finančnih stražnikov, ki so se s cepinom in z derezami dokopali do mladeničev ter ju okoli 20.30 pospremili do avtomobila, tako da sta se turna smučarja celo odpravila na večerjo z družinama.