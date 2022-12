Predsednica Nataša Pirc Musar prevzela posle

Pred predsedniško palačo je Pirc Musarjeva kot vrhovna poveljnica slovenskih obrambnih sil pregledala častno enoto Slovenske vojske in nato po rdeči preprogi stopila do predsedniške palačo, kjer jo je s šopkom rož sprejel dosedanji predsednik Pahor skupaj s partnerko Tanjo Pečar. Pred predsedniško palačo so predsednico pričakali tudi člani njene ožje ekipe, ki jo je Pirc Musarjeva predstavila v preteklih dneh.

Primopredaja poslov med nekdanjim in novo predsednico republike je potekala po vnaprej določenih protokolarnih pravilih. Po prihodu v predsedniško palačo, pročelje katere od danes že krasi nova tabla z napisom »PREDSEDNICA Republike Slovenije«, se je Pirc Musarjeva s Pahorjem sestala na ločenem pogovoru na štiri oči.

Pahor se je po primopredaji poslov od funkcije, ki jo je zasedal dva petletna mandata, poslovil pred predsedniško palačo z vojaškimi častmi.